Мінрозвитку анонсувало цифрову революцію у пасажирських перевезеннях

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач провів зустріч із представниками компаній, що займаються внутрішніми перевезеннями. Понад

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України

80 учасників долучилися до обговорення реформи, яка має на меті зробити перевезення доступнішими, сучаснішими та зручнішими для громадян по всій країні.

Міністерство презентувало основні зміни.

Цифровізація конкурсів. Із липня конкурси на внутрішні маршрути проводитимуться виключно онлайн через Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС) Укртрансбезпеки. Паперові оголошення скасовуються, а вся інформація буде відкритою.

Спрощене відкриття нових маршрутів. Процес запуску нового маршруту скоротиться до трьох днів і відбуватиметься повністю онлайн. Перевізникам потрібно буде подати схему руху, розклад, вартість та графік роботи водія.

Електронні дозволи. У ЄКІС дозволи на міжобласні маршрути формуватимуться автоматично. Перевізники зможуть самостійно змінювати розклад, транспорт чи маршрут онлайн.

Єдиний реєстр. Інформація про всі ліцензовані маршрути, перевізників, дозволи та договори буде зібрана в одному відкритому реєстрі. Це дозволить боротися з "тіньовим" ринком перевезень.

Пільгові перевезення. Уряд працює над запровадженням електронного обліку пільгових поїздок і подальшою монетизацією цих витрат, що дозволить краще контролювати та компенсувати перевізникам витрати.

Крім цього, відомство разом з Укртрансбезпекою працює над змінами до законодавства для посилення відповідальності за нелегальні перевезення.

Очікується, що нововведення зменшать адміністративний тиск на бізнес, підвищать прозорість у сфері перевезень та покращать якість транспортних послуг для пасажирів.

Додамо, нещодавно відомство розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску. Це допоможе скоротити черги та час очікування на кордоні.