В Україні впорядкували перевезення пасажирів автобусом: що змінилося

На засіданні 18 червня Кабінет міністрів ухвалив постанову, що впорядковує окремі питання виконання перевезень пасажирів. Серед них – виконання нерегулярних перевезень, вдосконалення використання електронного квитка на перевезення та страхування відповідальності перевізника.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що урядом внесено зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Що зміниться?

Так, постанова вирішує проблему виконання перевезень без належних на те документів та дозволів. Тобто йдеться про випадки, коли регулярні перевізники “маскуються” під нерегулярних.

Рішення цієї проблеми полягатиме в цифровізації факту виконання такої поїздки. Для цього перевізники вноситимуть в Єдиний комплекс інформаційних систем кожне нерегулярне перевезення.

“Ключове – не може бути ситуації, за якої регулярні перевезення виконуються без належних на те дозволів та не сплачуючи податки. Саме тому ми запроваджуємо цифрові механізми контролю, що дадуть передумови фіксувати регулярність таких рейсів", - наголосив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Він додав, що також цією постановою електронний квиток визначається підтвердженням укладеного договору про перевезення. Це потрібно для захисту пасажира та підтвердження факту перевезення, коли настає страховий випадок.

Крім того, постанова передбачає необхідність відображення в салоні автобуса інформації про страхування відповідальності перевізника перед пасажирами.

У Мінрозвитку переконані, що таким чином, можна буде забезпечити ефективний контроль у сфері нерегулярних перевезень. Більше того, це дозволить відслідкувати регулярність таких поїздок.

Постанова набуває чинності через три місяці після офіційної публікації.

Додамо, нещодавно відомство розробило правила черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних пунктів пропуску. Це допоможе скоротити черги та час очікування на кордоні.