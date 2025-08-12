Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине за июль выросла популярность гибридных авто: какие покупали

автомобиль
Рост продаж гибридных авто / Freepik

В июле 2025 года автопарк Украины пополнили более 2,6 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укравтопрома".

Популярные гибриды в Украине

Доля новых автомобилей среди гибридов составила 52%, что чуть меньше 57% в прошлом году.

Лидеры рынка:

  • Самым популярным новым гибридом остается Toyota RAV-4 – 238 единиц.
  • Второе место занимает Toyota Yaris Cross – 101 автомобиль.
  • Третье – Renault Duster из 77 авто.

Среди импортированных гибридов с пробегом лидирует Toyota Prius – 82 единицы. Также в топ-3 входят Ford Escape (74 авто) и Toyota RAV-4 (61 авто).

Напомним, по результатам первого полугодия 2025 года, крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Жители столицы приобрели более 11 тысяч таких автомобилей.

Автор:
Ольга Опенько