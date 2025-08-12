В Украине за июль выросла популярность гибридных авто: какие покупали

В июле 2025 года автопарк Украины пополнили более 2,6 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 11% больше, чем в тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укравтопрома".

Популярные гибриды в Украине

Доля новых автомобилей среди гибридов составила 52%, что чуть меньше 57% в прошлом году.

Лидеры рынка:

Самым популярным новым гибридом остается Toyota RAV-4 – 238 единиц.

Второе место занимает Toyota Yaris Cross – 101 автомобиль.

Третье – Renault Duster из 77 авто.

Среди импортированных гибридов с пробегом лидирует Toyota Prius – 82 единицы. Также в топ-3 входят Ford Escape (74 авто) и Toyota RAV-4 (61 авто).

Напомним, по результатам первого полугодия 2025 года, крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. Жители столицы приобрели более 11 тысяч таких автомобилей.