За сім місяців Україна витратила понад $3 млрд на імпорт легкових авто
За сім місяців 2025 року Україна імпортувала 224,5 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних), Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загальна митна вартість ввезених машин склала майже $3,2 млрд, що на 22% перевищує показник 2024 року.
Найбільше авто прибуло з Німеччини — 49 963 од. У трійку лідерів також увійшли США (39 320 авто) та Китай (22 835 авто).
Топ-10 країн-постачальників легковиків в Україну (січень–липень 2025):
- Німеччина — 49 963 од.;
- США — 39 320 од.;
- Китай — 22 835 од.;
- Японія — 20 257 од.;
- Південна Корея — 14 491 од.;
- Франція — 14 399 од.;
- Чехія — 11 188 од.;
- Велика Британія — 10 312 од.;
- Мексика — 9 149 од.;
- Румунія — 5 782 од.
Додамо, лише у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.