Где украинцы чаще всего покупают новые и б/у авто: итоги августа 2025

В августе 2025 года украинцы купили 75 тыс. легковых автомобилей на внутреннем рынке, 22,3 тыс. авто пригнали из-за границы и 6,9 тыс. новых машин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Внутренний рынок

В августе сервисные центры МВД зарегистрировали 75 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей.

Лидером стала Киевская область с долей более 23%. На втором месте – столица, где произошло почти 13% всех перепродаж.

Третью позицию заняла Днепропетровская область с показателем около 8%.

Меньше перепродаж зафиксировано в Донецкой и Херсонской областях из-за близости к зоне боевых действий и временной оккупации части территорий. Данные Луганской области и временно оккупированного Крыма отсутствуют.

Первые регистрации импортируемых авто

В прошлом месяце впервые украинские документы получили 22,3 тыс. легковушек с пробегом, которые были ввезены из-за границы.

Абсолютный лидер — Львовская область, которая объясняется близостью к Польше и бизнесом, занимающимся продажей автомобилей из Европы, США, Китая и Кореи.

На втором месте – Киев, где стабильный спрос на автомобили поддерживает значительная численность населения.

В остальных регионах показатели вдвое ниже.

Самый низкий спрос традиционно в Донецкой и Херсонской областях.

Новые легковушки

За август украинцы и компании приобрели 6,9 тысяч новых автомобилей.

Почти 42% продаж пришлось на Киев, где сосредоточено больше всего автосалонов и лизинговых компаний. Киевская и Днепропетровская области поделили второе место с долей по 7,3%.

Активными остаются Одесская и Львовская области.

Таким образом, в августе 2025 года Киев и Львовская область сохранили лидерство на украинском авторынке, в то время как в прифронтовых регионах спрос традиционно остается минимальным.

Добавим, только в августе украинский автопарк пополнили почти 6,8 тыс. с. новых легковых автомобилей. Из этого количества 71% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 29% приобрели юрлица.