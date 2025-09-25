- Категорія
Де українці найчастіше купують нові та вживані авто: підсумки серпня 2025
У серпні 2025 року українці купили 75 тис. легковиків на внутрішньому ринку, 22,3 тис. авто пригнали з-за кордону та 6,9 тис. нових машин.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.
Внутрішній ринок
У серпні сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу легкових авто.
Лідером стала Київська область із часткою понад 23%. На другому місці — столиця, де відбулося майже 13% усіх перепродажів.
Третю позицію зайняла Дніпропетровська область з показником близько 8%.
Найменше перепродажів зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях через близькість до зони бойових дій та тимчасову окупацію частини територій. Дані з Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.
Перші реєстрації імпортованих авто
Минулого місяця вперше українські документи отримали 22,3 тис. легковиків з пробігом, які були ввезені з-за кордону.
Абсолютний лідер — Львівська область, що пояснюється близькістю до Польщі та наявністю бізнесів, які займаються продажем авто з Європи, США, Китаю та Кореї.
На другому місці — Київ, де стабільний попит на автомобілі підтримує значна чисельність населення.
У решті регіонів показники удвічі нижчі.
Найнижчий попит традиційно у Донецькій та Херсонській областях.
Нові легковики
За серпень українці та компанії придбали 6,9 тис. нових автомобілів.
Майже 42% продажів припало на Київ, де зосереджено найбільше автосалонів та лізингових компаній. Київська та Дніпропетровська області поділили друге місце із часткою по 7,3%.
Також активними залишаються Одеська та Львівська області.
Таким чином, у серпні 2025 року Київ і Львівська область зберегли лідерство на українському авторинку, тоді як у прифронтових регіонах попит традиційно залишається мінімальним.
Додамо, лише у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.