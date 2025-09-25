Де українці найчастіше купують нові та вживані авто: підсумки серпня 2025

У серпні 2025 року українці купили 75 тис. легковиків на внутрішньому ринку, 22,3 тис. авто пригнали з-за кордону та 6,9 тис. нових машин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

У серпні сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу легкових авто.

Лідером стала Київська область із часткою понад 23%. На другому місці — столиця, де відбулося майже 13% усіх перепродажів.

Третю позицію зайняла Дніпропетровська область з показником близько 8%.

Найменше перепродажів зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях через близькість до зони бойових дій та тимчасову окупацію частини територій. Дані з Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.

Перші реєстрації імпортованих авто

Минулого місяця вперше українські документи отримали 22,3 тис. легковиків з пробігом, які були ввезені з-за кордону.

Абсолютний лідер — Львівська область, що пояснюється близькістю до Польщі та наявністю бізнесів, які займаються продажем авто з Європи, США, Китаю та Кореї.

На другому місці — Київ, де стабільний попит на автомобілі підтримує значна чисельність населення.

У решті регіонів показники удвічі нижчі.

Найнижчий попит традиційно у Донецькій та Херсонській областях.

Нові легковики

За серпень українці та компанії придбали 6,9 тис. нових автомобілів.

Майже 42% продажів припало на Київ, де зосереджено найбільше автосалонів та лізингових компаній. Київська та Дніпропетровська області поділили друге місце із часткою по 7,3%.

Також активними залишаються Одеська та Львівська області.

Таким чином, у серпні 2025 року Київ і Львівська область зберегли лідерство на українському авторинку, тоді як у прифронтових регіонах попит традиційно залишається мінімальним.

Додамо, лише у серпні український автопарк поповнили майже 6,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.