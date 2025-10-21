- Категория
Где в Украине чаще всего покупают новые автомобили: самые популярные модели в регионах
В сентябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Эти региональные рынки обеспечили 67% сентябрьских продаж новых легковушек.
Крупнейшие региональные рынки сентября
По данным аналитиков, в течение сентября в Киеве приобрели 2198 автомобилей.
В Киевской области было зарегистрировано 727 легковушек, в Днепропетровской области - 538 авто, в Одесской области - 368 ед., а в Харьковской области - 364 ед.
Бестселлером месяца на рынке новых авто Киевщины, Днепропетровской и Харьковской обл. был электромобиль Volkswagen ID. Unyx.
В Киеве чаще покупали Renault Duster.
Жители Одесщины предпочитали BYD Song Plus.
Рынок автомобилей в Украине.
В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.
Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.
В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.