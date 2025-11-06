В октябре продажи новых грузовиков в Украине выросли на 11%: самые популярные модели

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей демонстрирует рост. В октябре 2025 года в стране было реализовано 1203 новых грузовых и специализированных авто. Продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 11% по сравнению с октябрем прошлого года. По отношению к сентябрю 2025 года продажи грузовиков и спецтехники увеличились на 8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Несмотря на положительную динамику последнего месяца, общий показатель с начала года остается ниже. Всего за январь-октябрь 2025 года украинский парк коммерческого транспорта пополнил 9853 новых машин, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Лидеры украинского рынка

В октябре сформировался четкий топ-5 самых популярных марок среди новых коммерческих автомобилей. Больше всего было реализовано французских и европейских грузовиков и спецмашин:

Renault – 155 единиц;

Peugeot – 121 единица;

Citroёn – 95 единиц;

MAN – 90 единиц;

Volvo – 84 единицы.

Напомним, в сентябре 2025 года в Украине в сегмент и легких коммерческих автомобилей (LCV) было продано 3,7 тыс. машин, рост наблюдался в импорте подержанных и новых авто, тогда как внутренние перепродажи несколько упали. Лидерами рынка остаются Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master и ГАЗ Газель.