Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В октябре продажи новых грузовиков в Украине выросли на 11%: самые популярные модели

грузовики Volvo
Украинский рынок новых коммерческих автомобилей демонстрирует рост / Shutterstock

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей демонстрирует рост. В октябре 2025 года в стране было реализовано 1203 новых грузовых и специализированных авто. Продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 11% по сравнению с октябрем прошлого года. По отношению к сентябрю 2025 года продажи грузовиков и спецтехники увеличились на 8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Несмотря на положительную динамику последнего месяца, общий показатель с начала года остается ниже. Всего за январь-октябрь 2025 года украинский парк коммерческого транспорта пополнил 9853 новых машин, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Лидеры украинского рынка

В октябре сформировался четкий топ-5 самых популярных марок среди новых коммерческих автомобилей. Больше всего было реализовано французских и европейских грузовиков и спецмашин:

  • Renault – 155 единиц;
  • Peugeot – 121 единица;
  • Citroёn – 95 единиц;
  • MAN – 90 единиц;
  • Volvo – 84 единицы.

Напомним, в сентябре 2025 года в Украине в сегмент и легких коммерческих автомобилей (LCV) было продано 3,7 тыс. машин, рост наблюдался в импорте подержанных и новых авто, тогда как внутренние перепродажи несколько упали. Лидерами рынка остаются Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master и ГАЗ Газель.

Автор:
Татьяна Ковальчук