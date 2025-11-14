Ринок вантажівок: що купували в жовтні та які моделі стали лідерами

У жовтні 2025 року українці зареєстрували 1895 вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонни. Це на 18,1% більше, ніж у вересні, але на 10,7% менше, ніж у жовтні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням аналітиків Інституту досліджень авторинку.

В жовтні майже три чверті всіх зареєстрованих вантажівок – це внутрішні перепродажі, яких налічили 1406. Ще 245 вантажівок ввезли з-за кордону у вживаному стані.

Нові імпортні машини склали лише 70 реєстрацій, а 174 вантажівки були вироблені або переобладнані безпосередньо в Україні. У підсумку частка нових машин – як імпортних, так і українського виробництва – становить 12,9%.

Щодо динаміки, внутрішні перепродажі зросли порівняно з вереснем на 18,8%, але порівняно з жовтнем минулого року впали на 14,2%. Імпорт вживаних вантажівок додав 11,4% у місячному вимірі та зріс на 22,5% за рік.

Імпорт нових машин збільшився на чверть порівняно з вереснем, але вдвічі скоротився відносно минулого року. А вантажівок українського виробництва або українського переобладнання ввезли на 20,8% більше, ніж місяцем раніше, і на 27,9% більше, ніж торік.

Топ-10 вантажівок у внутрішніх перепродажах

Найбільший попит у цьому сегменті був на самоскиди, фургони та бортові вантажівки.

Ринок традиційно лишається залежним від техніки радянського зразка. Лідером став ЗіЛ-130 із показником 94 перепродажі. Далі йдуть ГАЗ-3307/09 (67 од.), ГАЗ-53 (49 од.), а також самоскид КамАЗ-5511 (48 од.) і бортовий КамАЗ-5320 (36 од.).

Поряд із цими моделями тримаються представники німецького автопрому:

Mercedes-Benz Atego (77 од.),

Mercedes-Benz T1/T2 (60 од.),

Sprinter (53 од.) та Iveco Daily (43 од.).

Ринок залишається "законсервованим" у техніці віком 25–40+ років. За словами експерта Станіслава Бучацького, оновлення гальмують чинні ставки акцизного збору. Для вантажівок віком понад 5 і 8 років вони стають фактично заборонними, тож оновити старий ЗіЛ чи КамАЗ на сучасніший аналог для багатьох перевізників фінансово нереально.

Топ-10 імпортованих вантажівок з пробігом

У жовтні автопарк найчастіше поповнювали фургони з гідробортом, класичні фургони та контейнеровози.

Європейські виробники тут повністю домінують. Лідирує Mercedes-Benz Atego (55 од.), далі йде Mercedes-Benz Sprinter (34 од.). Високою є частка техніки MAN: TGL (33 од.), TGM (16 од.), а також контейнеровози TGX (10 од.) і будівельні TGS (9 од.).

У десятку також увійшли Iveco Daily (13 од.), DAF XF (8 од.) та "важковаговики"» Renault Premium і Mercedes-Benz Actros (по 5 од.). Саме цей сегмент фактично забезпечує оновлення комерційного транспорту в Україні, хоча його масштаби досі невеликі.

Топ-10 нових вантажівок

Попит у цьому підсегменті формували самоскиди, фургони та рефрижератори.

Особливість українського ринку – перевага продукції компаній, які виробляють надбудови. У топі лідирують моделі, створені українськими підприємствами на базі імпортних шасі. Зокрема, Reform (15 од.) та одразу чотири моделі від InterCargoTruck.

Серед "чистих" імпортних нових моделей виділилися Volkswagen Crafter (7 од.) та Scania P-series (6 од.).

Додамо, у вересні 2025 року ринок вантажних автомобілів (з повною масою понад 3500 кг) склав 1454 одиниці. Це свідчить про падіння як порівняно з серпнем 2025 року (на 2,4%), так і про значне зниження відносно вересня 2024 року (на 27,9%).