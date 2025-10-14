Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Ринок вантажівок падає: обсяги продажів у вересні знизилися на 27,9% порівняно з минулим роком

вантажівки
Продажі вантажівок у вересні скоротилися / Freepik

У вересні 2025 року ринок вантажних автомобілів (з повною масою понад 3500 кг) склав 1454 одиниці. Це свідчить про падіння як порівняно з серпнем 2025 року (на 2,4%), так і про значне зниження відносно вересня 2024 року (на 27,9%). 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Динаміка ринку вантажівок

Структура ринку вантажних автомобілів демонструє значну перевагу внутрішніх перепродажів, які становлять 71,7% (1043 од.). Імпорт вживаних вантажівок займає 15,1% (219 од.), тоді як частка машин, вироблених в Україні, складає 9,4% (136 од.). При цьому імпорт нових вантажівок становить лише 3,9% (56 од.). Загалом, нові машини(імпортні та вітчизняні) займають 13,2%від усього сегмента.

Фото 2 — Ринок вантажівок падає: обсяги продажів у вересні знизилися на 27,9% порівняно з минулим роком

Внутрішній ринок

Серед вантажівок, що продаються на внутрішньому ринку, найбільший попит мають самоскиди, фургони та бортові версії. Топ-3 моделі ілюструють контрастність українського автопарку:

  1. Лідер — сімейство ЗіЛ-130 (радянська техніка).
  2. Друге місце — ГАЗ-3307(08, 09).
  3. Третє місце — вантажівки Mercedes-Benz на шасі Т1/Т2, випуск яких закінчився ще у 1995–1996 роках.

Варто зазначити, що цей сегмент найстаріший на українському авторинку — середній вік вантажівок групи 3500+кг склав 24 роки.

Фото 3 — Ринок вантажівок падає: обсяги продажів у вересні знизилися на 27,9% порівняно з минулим роком

Топ-10 імпортних вантажівок з пробігом

Найчастіше український автопарк минулого місяця поповнювали фургони з гідробортом, звичайні фургони, та контейнеровози.

У сегменті імпорту важких і середньотоннажних вантажівок цього разу чітко видно трійку лідерів: Mercedes-Benz Atego, за яким Mercedes-Benz Sprinter, і на третій сходинці MAN TGL. Зі зрозумілих причин, тобто відсутності пропозиції за кордоном з машинами радянського виробництва, наш автопарк поповнюється вживаними вантажівками європейських марок.

Фото 4 — Ринок вантажівок падає: обсяги продажів у вересні знизилися на 27,9% порівняно з минулим роком

Топ-10 нових вантажівок

У цьому підсегменті найбільший попит був на самоскиди, фургони-рефрижератори, та фургони з гідробортом.

Серед нових вантажівок, зареєстрованих минулого місяця, домінують незнайомі широкому загалу бренди — переважно це шасі з іноземним походженням, які після дообладнання в Україні отримують зовсім інші назви Точніше — індекси з різноманітним набором символів.

Фото 5 — Ринок вантажівок падає: обсяги продажів у вересні знизилися на 27,9% порівняно з минулим роком

Нагадаємо, за підсумками липня 2025 року обсяг ринку вантажних автомобілів з повною масою понад 3,5 тони в Україні склав 1459 одиниць. Це на 0,5% більше, ніж у червні, однак на 38,7% менше, ніж за аналогічний місяць 2024 року. 

Автор:
Тетяна Бесараб