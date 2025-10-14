Рынок грузовиков падает: объемы продаж в сентябре снизились на 27,9% по сравнению с прошлым годом

В сентябре 2025 года рынок грузовых автомобилей (с полной массой более 3500 кг) составил 1454 единицы. Это свидетельствует о падении как по сравнению с августом 2025 года (на 2,4%), так и о значительном снижении по отношению к сентябрю 2024 года (на 27,9%).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Динамика рынка грузовиков

Структура рынка грузовых автомобилей демонстрирует значительное преимущество внутренних перепродаж, составляющих 71,7% (1043 ед.). Импорт б/у грузовиков занимает 15,1% (219 ед.), тогда как доля машин, производимых в Украине, составляет 9,4% (136 ед.). При этом импорт новых грузовиков составляет всего 3,9% (56 ед.). В общем, новые машины (импортные и отечественные) занимают 13,2% всего сегмента.

Внутренний рынок

Среди продаваемых на внутреннем рынке грузовиков наибольшим спросом пользуются самосвалы, фургоны и бортовые версии. Топ-3 модели иллюстрируют контрастность украинского автопарка:

Лидер – семейство ЗиЛ-130 (советская техника). Второе место - ГАЗ-3307 (08, 09). Третье место – грузовики Mercedes-Benz на шасси Т1/Т2, выпуск которых закончился еще в 1995–1996 годах.

Стоит отметить, что этот сегмент самый старый на украинском авторынке – средний возраст грузовиков группы 3500+кг составил 24 года.

Топ-10 импортных грузовиков с пробегом

Чаще всего украинский автопарк в прошлом месяце пополняли фургоны с гидробортом, обычные фургоны и контейнеровозы.

В сегменте импорта тяжелых и среднетоннажных грузовиков на этот раз четко видна тройка лидеров: Mercedes-Benz Atego, по которому Mercedes-Benz Sprinter, и на третьей строчке MAN TGL. По понятным причинам, то есть отсутствию предложения за границей с машинами советского производства, наш автопарк пополняется подержанными грузовиками европейских марок.

Топ-10 новых грузовиков

В этом подсегменте наибольший спрос был на самосвалы, фургоны-рефрижераторы и фургоны с гидробортом.

Среди новых грузовиков, зарегистрированных в прошлом месяце, доминируют незнакомые широкие массы бренды — преимущественно это шасси с иностранным происхождением, которые после дооборудования в Украине получают совсем другие названия. Точнее — индексы с разнообразным набором символов.

Напомним, по итогам июля 2025 года объем рынка грузовых автомобилей с полной массой более 3,5 тонн в Украине составил 1459 единиц. Это на 0,5% больше чем в июне, однако на 38,7% меньше, чем за аналогичный месяц 2024 года.