Рынок грузовиков в октябре: какие модели стали лидерами

В октябре 2025 года украинцы зарегистрировали 1895 грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн. Это на 18,1% больше чем в сентябре, но на 10,7% меньше, чем в октябре 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой аналитиков Института исследований авторынка.

В октябре почти три четверти всех зарегистрированных грузовиков – это внутренние перепродажи, которых насчитали 1406. Еще 245 грузовиков ввезли из-за границы в подержанном состоянии.

Новые импортные машины составили всего 70 регистраций, а 174 грузовика были произведены или переоборудованы непосредственно в Украину. В результате доля новых машин – как импортных, так и украинского производства – составляет 12,9%.

Что касается динамики, то внутренние перепродажи выросли по сравнению с сентябрем на 18,8%, но по сравнению с октябрем прошлого года упали на 14,2%. Импорт подержанных грузовиков прибавил 11,4% в месячном измерении и вырос на 22,5% за год.

Импорт новых машин увеличился на четверть по сравнению с сентябрем, но вдвое сократился по отношению к прошлому году. А грузовиков украинского производства или украинского переоборудования ввезли на 20,8% больше, чем месяцем ранее, и на 27,9% больше, чем в прошлом.

Топ-10 грузовиков во внутренних перепродажах

Наибольший спрос в этом сегменте был на самосвалы, фургоны и бортовые грузовики.

Рынок традиционно остается зависимым от техники советского образца. Лидером стал ЗиЛ-130 с показателем 94 перепродаж. Далее следуют ГАЗ-3307/09 (67 ед.), ГАЗ-53 (49 ед.), а также самосвал КамАЗ-5511 (48 ед.) и бортовой КамАЗ-5320 (36 ед.).

Наряду с этими моделями держатся представители немецкого автопрома:

Mercedes-Benz Atego (77 ед.),

Mercedes-Benz T1/T2 (60 ед.),

Sprinter (53 ед.) и Iveco Daily (43 ед.).

Рынок остается "законсервированным" в технике 25-40 лет. По словам эксперта Станислава Бучацкого, обновления тормозят действующие ставки акцизного сбора. Для грузовиков старше 5 и 8 лет они становятся фактически запретительными, поэтому обновить старый ЗИЛ или КамАЗ на более современный аналог для многих перевозчиков финансово нереально.

Топ-10 импортированных грузовиков с пробегом

В октябре автопарк чаще всего пополняли фургоны с гидробортом, классические фургоны и контейнеровозы.

Европейские производители здесь полностью доминируют. Лидирует Mercedes-Benz Atego (55 ед.), далее следует Mercedes-Benz Sprinter (34 ед.). Высокая доля техники MAN: TGL (33 ед.), TGM (16 ед.), а также контейнеровозы TGX (10 ед.) и строительные TGS (9 ед.).

В десятку также вошли Iveco Daily (13 ед.), DAF XF (8 ед.) и «тяжеловесы» Renault Premium и Mercedes-Benz Actros (по 5 ед.). Именно этот сегмент фактически обеспечивает обновление коммерческого транспорта в Украине, хотя его масштабы до сих пор невелики.

Топ-10 новых грузовиков

Спрос в этом подсегменте формировали самосвалы, фургоны и рефрижераторы.

Особенность украинского рынка – преимущество продукции компаний, производящих надстройки. В топе лидируют модели, созданные украинскими предприятиями на основе импортных шасси. В частности, Reform (15 ед.) и четыре модели от InterCargoTruck.

Среди "чистых" импортных новых моделей выделились Volkswagen Crafter (7 ед.) и Scania P-series (6 ед.).

В сентябре 2025 года рынок грузовых автомобилей (с полной массой более 3500 кг) составил 1454 единицы. Это свидетельствует о падении как по сравнению с августом 2025 года (на 2,4%), так и о значительном снижении по отношению к сентябрю 2024 года (на 27,9%).