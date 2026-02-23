Рынок грузовиков в январе: внутренние перепродажи выросли, импорт просел

В январе 2026 года рынок грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн ожидаемо просел по сравнению с декабрем из-за сезонного фактора, однако в годовом измерении часть показателей демонстрирует рост.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

На внутреннем рынке было заключено 1 075 сделок — это на 12,5% меньше, чем месяцем ранее, но на 26,6% больше, чем в январе 2025 года. Сегмент импорта б/у грузовиков сократился до 175 машин, что означает падение на 37,9% в месячном измерении и на 6,9% в годовом.

В то же время, продажи новых авто составили 211 единиц, причем большинство из них — 169 — изготовлены или переоборудованы в Украине. Чистый импорт новой техники ограничился 42 машинами и упал почти на две трети по сравнению с прошлым годом, в то время как украинское производство выросло на 17,4%.

На вторичном рынке сохраняется спрос на технику строительства и локальных перевозок. Чаще всего перепродают самосвалы, фургоны и бортовые грузовики. Лидером по количеству сделок остается ЗИЛ 130, за которым следуют модели ГАЗ 3307-09. Несмотря на солидный возраст, эти машины привлекают доступную цену и возможность ремонта без сложной сервисной инфраструктуры.

В сегменте европейской техники популярностью пользуются трудные версии Mercedes-Benz Sprinter, семейства T1/T2 и Atego, а также Iveco Daily. Присутствуют и китайские самосвалы Sinotruk, а также советская "тяжелая классика" - КамАЗ 5511, 5320 и ГАЗ 53.

Импорт б/у грузовиков ориентирован преимущественно на специализированный транспорт для городских и межрегиональных перевозок — фургоны с гидробортом, рефрижераторы и обычные фургоны. В этом сегменте доминируют немецкие производители: первое место занимает Mercedes-Benz Atego, далее – тяжелая версия Sprinter. Значительную долю имеют модели MAN TGL, TGM и TGX, также в десятку входят Iveco Daily, Scania R-series, Mercedes-Benz Actros и DAF XF.

Сегмент новых грузовиков почти полностью состоит из специальной техники – самосвалов, фургонов, мусоровозов и автогидроподъемников. Рынок фактически контролируют украинские компании, устанавливающие специальное оборудование на импортные или отечественные шасси.

Среди лидеров - "Подъемные механизмы ASPM", Reform, "Авто-Ант", InterCargoTruck и "Завод специального оборудования". В то же время в топе присутствуют и готовые решения иностранных производителей — Daewoo Novus, Renault K, Scania P-series и MAN TGS, а также коммунальная техника СБМ.

Отметим, что конец 2025 года стал настоящим сюрпризом для автомобильного сектора Украины. Только за декабрь было реализовано 1439 единиц новой коммерческой техники (грузовики и спецмашины). Это на 46% больше, чем показатель ноября. Если сравнивать с декабрем 2024 года, спрос вырос на 6%.