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Ринок дизельних авто в Україні просів: яке авто в лідерах

імпорт авто
Ринок дизельних авто в Україні просів

У першому півріччі автопарк України поповнили 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Із загальної кількості 7,4 тис. дизельних авто були новими. Цей сегмент зріс на 17% порівняно з першим півріччям минулого року.

Ще 22,6 тис. дизельних автомобілів — це вживані машини, ввезені з-за кордону. Їхня кількість скоротилася на 10%.

Найпопулярнішими моделями нових дизельних легковиків стали:

  • Renault Duster — 1 828 авто;
  • Toyota LC Prado — 885 авто;
  • Volkswagen Touareg — 756 авто;
  • Skoda Kodiaq — 454 авто;
  • Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Серед імпортованих вживаних дизельних авто до топ-5 увійшли:

  • Renault Megane — 1 712 авто;
  • Nissan Qashqai — 1 566 авто;
  • Skoda Octavia — 1 448 авто;
  • Volkswagen Passat — 1 105 авто;
  • Hyundai Santa Fe — 1 041 авто.

Зауважимо, у першому півріччі український автопарк поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко