Ринок дизельних авто в Україні просів: яке авто в лідерах

У першому півріччі автопарк України поповнили 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Із загальної кількості 7,4 тис. дизельних авто були новими. Цей сегмент зріс на 17% порівняно з першим півріччям минулого року.

Ще 22,6 тис. дизельних автомобілів — це вживані машини, ввезені з-за кордону. Їхня кількість скоротилася на 10%.

Найпопулярнішими моделями нових дизельних легковиків стали:

Renault Duster — 1 828 авто;

Toyota LC Prado — 885 авто;

Volkswagen Touareg — 756 авто;

Skoda Kodiaq — 454 авто;

Volkswagen Tiguan — 398 авто.

Серед імпортованих вживаних дизельних авто до топ-5 увійшли:

Renault Megane — 1 712 авто;

Nissan Qashqai — 1 566 авто;

Skoda Octavia — 1 448 авто;

Volkswagen Passat — 1 105 авто;

Hyundai Santa Fe — 1 041 авто.

Зауважимо, у першому півріччі український автопарк поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.