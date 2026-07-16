Рынок дизельных авто в Украине просел: какие модели в лидерах

В первом полугодии автопарк Украины пополнили 30 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025г.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из общего количества 7,4 тыс. дизельных автомобилей были новыми. Этот сегмент вырос на 17%, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Еще 22,6 тыс. дизельных автомобилей – это подержанные машины, ввезенные из-за границы. Их количество сократилось на 10%.

Самыми популярными моделями новых дизельных легковушек стали:

Renault Duster - 1 828 авто;

Toyota LC Prado - 885 авто;

Volkswagen Touareg - 756 авто;

Skoda Kodiaq - 454 авто;

Volkswagen Tiguan - 398 авто.

Среди импортируемых подержанных дизельных авто в топ-5 вошли:

Renault Megane - 1 712 авто;

Nissan Qashqai - 1 566 авто;

Skoda Octavia - 1 448 авто;

Volkswagen Passat - 1 105 авто;

Hyundai Santa Fe - 1 041 авто.

Отметим, что в первом полугодии украинский автопарк пополнили 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.