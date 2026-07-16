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Рынок дизельных авто в Украине просел: какие модели в лидерах
В первом полугодии автопарк Украины пополнили 30 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2025г.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Из общего количества 7,4 тыс. дизельных автомобилей были новыми. Этот сегмент вырос на 17%, по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Еще 22,6 тыс. дизельных автомобилей – это подержанные машины, ввезенные из-за границы. Их количество сократилось на 10%.
Самыми популярными моделями новых дизельных легковушек стали:
- Renault Duster - 1 828 авто;
- Toyota LC Prado - 885 авто;
- Volkswagen Touareg - 756 авто;
- Skoda Kodiaq - 454 авто;
- Volkswagen Tiguan - 398 авто.
Среди импортируемых подержанных дизельных авто в топ-5 вошли:
- Renault Megane - 1 712 авто;
- Nissan Qashqai - 1 566 авто;
- Skoda Octavia - 1 448 авто;
- Volkswagen Passat - 1 105 авто;
- Hyundai Santa Fe - 1 041 авто.
Отметим, что в первом полугодии украинский автопарк пополнили 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.