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Спрос на бензиновые легковушки в Украине вырос: какая модель самая популярная
В первом полугодии украинский автопарк пополнили 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Из этого количества 12,9 тыс. автомобилей были новыми. Их количество выросло на 6% в годовом измерении. Еще 64,3 тыс. бензиновых легковых автомобилей были подержанными импортируемыми авто, что на 21% больше, чем в прошлом.
В пятерку самых популярных новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями вошли:
- Hyundai Tucson - 1 141 авто;
- Mazda CX-5 - 910 авто;
- Skoda Karoq - 583 авто;
- Renault Duster - 570 авто;
- Suzuki SX4 - 538 авто.
Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей наиболее популярными были:
- Volkswagen Tiguan - 4 053 авто;
- Volkswagen Golf - 3 866 авто;
- Nissan Rogue - 3 625 авто;
- Audi Q5 - 3 479 авто;
- Skoda Octavia - 1 968 авто.
Добавим, автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковушек. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.