Спрос на бензиновые легковушки в Украине вырос: какая модель самая популярная

В первом полугодии украинский автопарк пополнили 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из этого количества 12,9 тыс. автомобилей были новыми. Их количество выросло на 6% в годовом измерении. Еще 64,3 тыс. бензиновых легковых автомобилей были подержанными импортируемыми авто, что на 21% больше, чем в прошлом.

В пятерку самых популярных новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями вошли:

Hyundai Tucson - 1 141 авто;

Mazda CX-5 - 910 авто;

Skoda Karoq - 583 авто;

Renault Duster - 570 авто;

Suzuki SX4 - 538 авто.

Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей наиболее популярными были:

Volkswagen Tiguan - 4 053 авто;

Volkswagen Golf - 3 866 авто;

Nissan Rogue - 3 625 авто;

Audi Q5 - 3 479 авто;

Skoda Octavia - 1 968 авто.

Добавим, автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковушек. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.