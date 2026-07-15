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Спрос на бензиновые легковушки в Украине вырос: какая модель самая популярная

автомобили
Спрос на бензиновые автомобили в Украине вырос / Depositphotos

В первом полугодии украинский автопарк пополнили 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Из этого количества 12,9 тыс. автомобилей были новыми. Их количество выросло на 6% в годовом измерении. Еще 64,3 тыс. бензиновых легковых автомобилей были подержанными импортируемыми авто, что на 21% больше, чем в прошлом.

В пятерку самых популярных новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями вошли:

  • Hyundai Tucson - 1 141 авто;
  • Mazda CX-5 - 910 авто;
  • Skoda Karoq - 583 авто;
  • Renault Duster - 570 авто;
  • Suzuki SX4 - 538 авто.

Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей наиболее популярными были:

  • Volkswagen Tiguan - 4 053 авто;
  • Volkswagen Golf - 3 866 авто;
  • Nissan Rogue - 3 625 авто;
  • Audi Q5 - 3 479 авто;
  • Skoda Octavia - 1 968 авто.

Добавим,   автомобили с традиционными двигателями   в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковушек. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.

Автор:
Татьяна Гойденко