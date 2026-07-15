Попит на бензинові легковики в Україні зріс: яка модель найпопулярніша

У першому півріччі український автопарк поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

З цієї кількості 12,9 тис. авто були новими. Їхня кількість зросла на 6% у річному вимірі. Ще 64,3 тис. бензинових легковиків були вживаними імпортованими авто, що на 21% більше, ніж торік.

До п’ятірки найпопулярніших нових легкових авто з бензиновими двигунами увійшли:

Hyundai Tucson — 1 141 авто;

Mazda CX-5 — 910 авто;

Skoda Karoq — 583 авто;

Renault Duster — 570 авто;

Suzuki SX4 — 538 авто.

Серед імпортованих вживаних бензинових авто найпопулярнішими були:

Volkswagen Tiguan — 4 053 авто;

Volkswagen Golf — 3 866 авто;

Nissan Rogue — 3 625 авто;

Audi Q5 — 3 479 авто;

Skoda Octavia — 1 968 авто.

Додамо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.