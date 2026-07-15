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Попит на бензинові легковики в Україні зріс: яка модель найпопулярніша

автомобілі
Попит на бензинові легковики в Україні зріс / Depositphotos

У першому півріччі український автопарк поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

З цієї кількості 12,9 тис. авто були новими. Їхня кількість зросла на 6% у річному вимірі. Ще 64,3 тис. бензинових легковиків були вживаними імпортованими авто, що на 21% більше, ніж торік.

До п’ятірки найпопулярніших нових легкових авто з бензиновими двигунами увійшли:

  • Hyundai Tucson — 1 141 авто;
  • Mazda CX-5 — 910 авто;
  • Skoda Karoq — 583 авто;
  • Renault Duster — 570 авто;
  • Suzuki SX4 — 538 авто.

Серед імпортованих вживаних бензинових авто найпопулярнішими були:

  • Volkswagen Tiguan — 4 053 авто;
  • Volkswagen Golf — 3 866 авто;
  • Nissan Rogue — 3 625 авто;
  • Audi Q5 — 3 479 авто;
  • Skoda Octavia — 1 968 авто.

Додамо, автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко