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Рейтинг авто в Україні 2026: найпопулярніші моделі другого кварталу
На українському ринку нових автомобілів у 2026 році продовжує посилюватися попит на кросовери, а китайські бренди помітно посилили свої позиції поряд із традиційними європейськими та японськими виробниками.
Редакція Delo.ua розібралася, які легкові авто очолили рейтинги другого кварталу, хто лідирує серед марок і що відбувається на ринку вживаних машин.
Топ-10 марок нових авто
За даними реєстру транспортних засобів МВС України, у другому кварталі 2026 року (з 1 квітня по 30 червня) в Україні первинну реєстрацію пройшли 17 103 нових легкових автомобілі. Лідерство серед марок утримує Toyota: 2 084 реєстрації, або 12,2% усього ринку, майже кожне восьме нове авто.
Тож, за даними реєстру транспортних засобів МВС України, марки нових легкових за підсумками кварталу виглядають так:
- Toyota — 2 084 од. (12,2%);
- Skoda — 1 427 од. (8,3%);
- Renault — 1 343 од. (7,9%);
- Volkswagen — 1 295 од. (7,6%);
- BMW — 1 096 од. (6,4%);
- Hyundai — 1 062 од. (6,2%);
- BYD — 929 од. (5,4%).
Однією з найпомітніших змін стало входження BYD до першої десятки марок: китайський бренд посів сьоме місце, обійшовши Mazda, Nissan та Lexus. У рейтингу присутній і преміальний сегмент: BMW займає п'яту позицію, а Lexus замикає десятку марок.
Тотальне домінування кросоверів: топ 10 моделей
Ще показовіша картина складається на рівні окремих моделей. Лідер серед нових легкових авто другого кварталу: бюджетний кросовер Renault Duster, який продали у кількості 977 одиниць, із помітним відривом від найближчих переслідувачів.
Топ-10 моделей нових легкових автомобілів за другий квартал 2026 року:
- Renault Duster — 977 од.;
- Hyundai Tucson — 614 од.;
- Skoda Kodiaq — 506 од.;
- Mazda CX-5 — 482 од.;
- Toyota RAV4 Hybrid — 473 од.;
- Volkswagen Touareg — 449 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 389 од.;
- Volkswagen Tiguan — 353 од.;
- Toyota Yaris Cross — 346 од.;
- Nissan Qashqai — 328 од.
Отже, усі десять моделей у рейтингу — це кросовери та позашляховики. Жодного седана чи хетчбека в топі немає.
Українці, купуючи нове авто, найчастіше обирають високу посадку. Toyota при цьому представлена у списку одразу трьома моделями: RAV4 Hybrid, Land Cruiser Prado та Yaris Cross, що свідчить про широку представленість бренду серед найпопулярніших моделей.
Пів року в цифрах: та ж динаміка на довшій дистанції?
Дані асоціації «Укравтопром» за перше півріччя 2026 року в цілому підтверджують квартальну картину, хоча оперують уже іншими абсолютними цифрами: за шість місяців загалом продано близько 33 тисяч нових легкових авто. За цей триваліший період частка авто підвищеної прохідності на ринку перевищила 80%, а в топ-10 лідерів опинилося дев'ять кросоверів і лише одна модель іншого класу — Skoda Octavia.
За півроку серед лідерів залишаються Renault Duster та Toyota RAV4. «Укравтопром» також виділяє лідерів у окремих класах кросоверів: серед міні-SUV це Toyota Yaris Cross, серед компактних — Renault Duster, серед середньорозмірних — Toyota Land Cruiser Prado, серед повнорозмірних — Volkswagen Touareg, а в преміальному сегменті — Range Rover.
Вживані авто: попит значно більший, ніж на нові
Ринок вживаних легкових авто в Україні залишається значно масштабнішим за первинний. За даними «Укравтопром», за перше півріччя 2026 року першу реєстрацію в країні пройшли 111,5 тис. вживаних машин — це понад утричі більше, ніж нових, хоча й на 2% менше показника аналогічного періоду минулого року.
Середній вік завезених в Україну авто з пробігом становить 9,7 року, більшість із них (58%) — це бензинові моделі. Помітно змінилася структура за типом двигуна: частка електромобілів за рік знизилася з 22% до 11%, тоді як частка гібридів зросла з 5% до 8%. Дизельні моделі становлять 20% від загальної кількості, а авто з ГБО — приблизно 3%.
Найпопулярнішим вживаним авто в Україні залишається Volkswagen Golf. У топ-10 моделей з пробігом уже представлені п'ять кросоверів:
- Volkswagen Golf — 5 143 од.;
- Volkswagen Tiguan — 4 549 од.;
- Audi Q5 — 3 962 од.;
- Nissan Rogue — 3 896 од.;
- Skoda Octavia — 3 688 од.
Що це означає для ринку
Головні тренди авторинку 2026 року простежуються однаково чітко як у первинному, так і у вторинному сегментах:
- посилення попиту на кросовери,
- зростання популярності гібридних технологій
та дедалі помітніша присутність китайських брендів поряд із перевіреними японськими та європейськими марками. Toyota зберігає лідерство за кількістю первинних реєстрацій нових легкових авто, а BYD демонструє одне з найшвидших входжень до топ-7 марок серед усіх гравців ринку.