Рейтинг авто в Україні 2026: найпопулярніші моделі другого кварталу

На українському ринку нових автомобілів у 2026 році продовжує посилюватися попит на кросовери, а китайські бренди помітно посилили свої позиції поряд із традиційними європейськими та японськими виробниками. Редакція Delo.ua розібралася, які легкові авто очолили рейтинги другого кварталу, хто лідирує серед марок і що відбувається на ринку вживаних машин.

Топ-10 марок нових авто

За даними реєстру транспортних засобів МВС України, у другому кварталі 2026 року (з 1 квітня по 30 червня) в Україні первинну реєстрацію пройшли 17 103 нових легкових автомобілі. Лідерство серед марок утримує Toyota: 2 084 реєстрації, або 12,2% усього ринку, майже кожне восьме нове авто.

Топ-10 марок нових легкових — 2 квартал 2026

Інфографіка: реєстр транспортних засобів МВС України

Тож, за даними реєстру транспортних засобів МВС України, марки нових легкових за підсумками кварталу виглядають так:

Toyota — 2 084 од. (12,2%);

Skoda — 1 427 од. (8,3%);

Renault — 1 343 од. (7,9%);

Volkswagen — 1 295 од. (7,6%);

BMW — 1 096 од. (6,4%);

Hyundai — 1 062 од. (6,2%);

BYD — 929 од. (5,4%).

Однією з найпомітніших змін стало входження BYD до першої десятки марок: китайський бренд посів сьоме місце, обійшовши Mazda, Nissan та Lexus. У рейтингу присутній і преміальний сегмент: BMW займає п'яту позицію, а Lexus замикає десятку марок.

Тотальне домінування кросоверів: топ 10 моделей

Ще показовіша картина складається на рівні окремих моделей. Лідер серед нових легкових авто другого кварталу: бюджетний кросовер Renault Duster, який продали у кількості 977 одиниць, із помітним відривом від найближчих переслідувачів.

Топ-10 марок кросоверів — 2 квартал 2026

Інфографіка: реєстр транспортних засобів МВС України

Топ-10 моделей нових легкових автомобілів за другий квартал 2026 року:

Renault Duster — 977 од.;

Hyundai Tucson — 614 од.;

Skoda Kodiaq — 506 од.;

Mazda CX-5 — 482 од.;

Toyota RAV4 Hybrid — 473 од.;

Volkswagen Touareg — 449 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 389 од.;

Volkswagen Tiguan — 353 од.;

Toyota Yaris Cross — 346 од.;

Nissan Qashqai — 328 од.

Отже, усі десять моделей у рейтингу — це кросовери та позашляховики. Жодного седана чи хетчбека в топі немає.

Українці, купуючи нове авто, найчастіше обирають високу посадку. Toyota при цьому представлена у списку одразу трьома моделями: RAV4 Hybrid, Land Cruiser Prado та Yaris Cross, що свідчить про широку представленість бренду серед найпопулярніших моделей.

Пів року в цифрах: та ж динаміка на довшій дистанції?

Дані асоціації «Укравтопром» за перше півріччя 2026 року в цілому підтверджують квартальну картину, хоча оперують уже іншими абсолютними цифрами: за шість місяців загалом продано близько 33 тисяч нових легкових авто. За цей триваліший період частка авто підвищеної прохідності на ринку перевищила 80%, а в топ-10 лідерів опинилося дев'ять кросоверів і лише одна модель іншого класу — Skoda Octavia.

За півроку серед лідерів залишаються Renault Duster та Toyota RAV4. «Укравтопром» також виділяє лідерів у окремих класах кросоверів: серед міні-SUV це Toyota Yaris Cross, серед компактних — Renault Duster, серед середньорозмірних — Toyota Land Cruiser Prado, серед повнорозмірних — Volkswagen Touareg, а в преміальному сегменті — Range Rover.

Вживані авто: попит значно більший, ніж на нові

Ринок вживаних легкових авто в Україні залишається значно масштабнішим за первинний. За даними «Укравтопром», за перше півріччя 2026 року першу реєстрацію в країні пройшли 111,5 тис. вживаних машин — це понад утричі більше, ніж нових, хоча й на 2% менше показника аналогічного періоду минулого року.

Середній вік завезених в Україну авто з пробігом становить 9,7 року, більшість із них (58%) — це бензинові моделі. Помітно змінилася структура за типом двигуна: частка електромобілів за рік знизилася з 22% до 11%, тоді як частка гібридів зросла з 5% до 8%. Дизельні моделі становлять 20% від загальної кількості, а авто з ГБО — приблизно 3%.

Найпопулярнішим вживаним авто в Україні залишається Volkswagen Golf. У топ-10 моделей з пробігом уже представлені п'ять кросоверів:

Volkswagen Golf — 5 143 од.;

Volkswagen Tiguan — 4 549 од.;

Audi Q5 — 3 962 од.;

Nissan Rogue — 3 896 од.;

Skoda Octavia — 3 688 од.

Що це означає для ринку

Головні тренди авторинку 2026 року простежуються однаково чітко як у первинному, так і у вторинному сегментах:

посилення попиту на кросовери,

зростання популярності гібридних технологій

та дедалі помітніша присутність китайських брендів поряд із перевіреними японськими та європейськими марками. Toyota зберігає лідерство за кількістю первинних реєстрацій нових легкових авто, а BYD демонструє одне з найшвидших входжень до топ-7 марок серед усіх гравців ринку.