Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Авто
Дата публікації

Кросовери витісняють седани: як змінився авторинок України у 2026 році?

Кросовери замість седанів: як змінюється авторинок України?

Український авторинок у 2025 році зафіксував найвищий річний результат з 2022 року: 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж роком раніше. Але за цією цифрою стоїть ознака, що ринок змінив форму.

Ще десять років тому седан був стандартом: Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Renault Megane та подібні марки формували кістяк продажів і вторинного ринку. Сьогодні топ нових авто виглядає інакше. Ринок змінив форму, як саме — читайте на Delo.ua про те, як кросовери стали новим стандартом українського авторинку і що за цим стоїть.

Кросовер як новий стандарт

Якщо коротко: седан в Україні більше не панує на авторинку. І приватні покупці, і корпоративні клієнти масово обирають SUV, з різних причин, але з однаковим результатом.

У приватному сегменті лідером 2025 року став Volkswagen ID.UNYX — 3 061 одиниця. За ним BYD Song Plus (2 903) і Toyota RAV4 (2 858). Усі три якраз є кросоверами. У корпоративному секторі картина схожа: Renault Duster (3 769 одиниць), Škoda Kodiaq, Toyota Land Cruiser Prado. Знову SUV.

Загалом, тенденція вказує на функціональний вибір в реаліях українських доріг, потребі у прохідності, універсальність для бізнес-завдань. І усе це працює на користь кузова типу SUV.

Перший місяць нового року підтвердив тренд. Понад 5,1 тисячі нових легковиків, і це — найкращий січневий результат за три роки, плюс 19,5% до січня 2025-го. 

Це важливий сигнал, що показує, що навіть після грудневого ажіотажу навколо повернення ПДВ на електромобілі ринок не впав у глибоке затишшя, як це зазвичай буває в січні.

Два ринки з різною логікою

Приватний і корпоративний сегменти у 2025 році розійшлися не лише в моделях, а й у динаміці. Приватні продажі зросли на 28%, адже люди оновлюють особисті автопарки, і попит тут явно відкладений: після кількох років стриманості покупці повертаються. А от корпоративний сегмент, навпаки, просів на 2%. 

Бізнес поводить себе обережно, тож нові автопарки формуються повільно, а перевага надається перевіреним моделям з низькою вартістю обслуговування

Що за цим стоїть?

Трансформація авторинку не лише вказує на смаки. Вона відображає ширший контекст: зруйновані дороги в окремих регіонах, потреба у надійних і прохідних автомобілях, зростання частки китайських марок, які пропонують SUV у доступному ціновому діапазоні. Так, китайський бренд BYD рік тому майже посів перше місце на ринку нових авто. І хоча Toyota у січні 2026-го нагадала про своє лідерство, конкуренція між японськими і китайськими марками тільки загострюється. Доречі, седан у цій картині не зникає, але поступово стає нішевим вибором.