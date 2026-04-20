Кросовери витісняють седани: як змінився авторинок України у 2026 році?

Український авторинок у 2025 році зафіксував найвищий річний результат з 2022 року: 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17% більше, ніж роком раніше. Але за цією цифрою стоїть ознака, що ринок змінив форму. Ще десять років тому седан був стандартом: Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Renault Megane та подібні марки формували кістяк продажів і вторинного ринку. Сьогодні топ нових авто виглядає інакше. Ринок змінив форму, як саме — читайте на Delo.ua про те, як кросовери стали новим стандартом українського авторинку і що за цим стоїть.

Кросовер як новий стандарт

Якщо коротко: седан в Україні більше не панує на авторинку. І приватні покупці, і корпоративні клієнти масово обирають SUV, з різних причин, але з однаковим результатом.

У приватному сегменті лідером 2025 року став Volkswagen ID.UNYX — 3 061 одиниця. За ним BYD Song Plus (2 903) і Toyota RAV4 (2 858). Усі три якраз є кросоверами. У корпоративному секторі картина схожа: Renault Duster (3 769 одиниць), Škoda Kodiaq, Toyota Land Cruiser Prado. Знову SUV.

Загалом, тенденція вказує на функціональний вибір в реаліях українських доріг, потребі у прохідності, універсальність для бізнес-завдань. І усе це працює на користь кузова типу SUV.

Перший місяць нового року підтвердив тренд. Понад 5,1 тисячі нових легковиків, і це — найкращий січневий результат за три роки, плюс 19,5% до січня 2025-го.

Це важливий сигнал, що показує, що навіть після грудневого ажіотажу навколо повернення ПДВ на електромобілі ринок не впав у глибоке затишшя, як це зазвичай буває в січні.

Два ринки з різною логікою

Приватний і корпоративний сегменти у 2025 році розійшлися не лише в моделях, а й у динаміці. Приватні продажі зросли на 28%, адже люди оновлюють особисті автопарки, і попит тут явно відкладений: після кількох років стриманості покупці повертаються. А от корпоративний сегмент, навпаки, просів на 2%.

Бізнес поводить себе обережно, тож нові автопарки формуються повільно, а перевага надається перевіреним моделям з низькою вартістю обслуговування.

Що за цим стоїть?

Трансформація авторинку не лише вказує на смаки. Вона відображає ширший контекст: зруйновані дороги в окремих регіонах, потреба у надійних і прохідних автомобілях, зростання частки китайських марок, які пропонують SUV у доступному ціновому діапазоні. Так, китайський бренд BYD рік тому майже посів перше місце на ринку нових авто. І хоча Toyota у січні 2026-го нагадала про своє лідерство, конкуренція між японськими і китайськими марками тільки загострюється. Доречі, седан у цій картині не зникає, але поступово стає нішевим вибором.