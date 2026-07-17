Какие цвета авто чаще всего выбирали украинцы

В первом полугодии самым популярным цветом новых легковых автомобилей стал серый. На такие авто пришлось 36% продаж.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Самой популярной моделью среди серых автомобилей стал кроссовер Toyota RAV4.

Вторым по популярности цветом был белый – его выбрали 28% покупателей новых авто. Чаще всего в белом цвете регистрировали Renault Duster.

Черные автомобили приобрели 17% покупателей. Среди них наиболее популярной моделью стал Toyota LC Prado.

На зеленые авто пришлось 7% продаж новых легковушек. В этом цвете чаще всего выбирали Renault Duster.

Пятерку самых популярных цветов запер синий с долей 5%. Лидером среди синих автомобилей стал Suzuki SX4.

Добавим, в Украине по итогам января-июня 2026 реализовали около 33 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.