НБУ выяснил, какие банки пострадают при обрушении украинских гособлигаций

В 2021 году Национальный банк Украины (НБУ) определил степень оценки устойчивости банков и банковской системы к кризисным явлениям.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в этом году оценку качества активов традиционно проходили все банки, а 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирование. По итогам оценки устойчивости Национальный банк установил выше минимального необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков.

Этот целевой уровень рассчитан таким образом, чтобы даже при реализации стрессовых событий капитала банка было достаточно для покрытия возможных убытков.

В НБУ отмечают, что в этом году стресс-тестирование впервые включало оценку риска потери стоимости государственными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Это элемент рыночного риска, который может реализоваться в случае резкого роста ожидаемой доходности долговых ценных бумаг в условиях глубокого кризиса.

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Общее влияние этого риска на банковскую систему является умеренным и в значительной степени концентрируется в государственных банках.

Для обеспечения устойчивости банки в дальнейшем должны придерживаться определенных Нацбанком требований по достаточности капитала или принять меры для снижения профиля рисков путем мероприятий по реструктуризации. Эти меры могут включать улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, корректировки бизнес-модели, говорится в сообщении.

По информации НБУ, результаты оценки устойчивости банков показали готовность банковской системы к дальнейшему внедрению требований к капиталу в соответствии с ранее обнародованным графиком.

Напомним, Национальный банк с 1 октября вводит новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.

Ранее сообщалось, что постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.