НБУ изменил список системно важных банков

Национальный банк Украины (НБУ) осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, количество банков осталась неизменным и составляет 14 финучреждений.

При этом, в список вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к Альфа-Банку, в перечень вошел А-Банк.

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Так образом, системно важными банками определены: А-Банк, Альфа-банк, Кредобанк, ОТП банк, Ощадбанк, Южный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал банк.

По информации регулятора, для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года, и будет зависеть от значения показателя системной важности банка:

– буфер системной важности составит 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАС Банка, Универсал Банка, ОТП Банка, Банка "Южный" и Кредобанка;

– буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка;

– буфер системной важности составит 2% для ПриватБанка.

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Во-вторых, эти банки должны разработать планы восстановления деятельности согласно требованиям Национального банка. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%).

После потери статуса системной важности, банк должен придерживаться усиленных требований в течение еще 12 месяцев.

Подходы к определению системно важных банков были пересмотрены летом прошлого года. Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка.

Напомним, в 2019 году стресс-тестирование успешно прошли 9 украинских банков, а худшие результаты показали банки с российским капиталом. Об этом говорится в отчете Национального банка (НБУ) о результатах стресс-тестов.