Через санкції Росія призупинила роботу заводів із виробництва ЗРК - ГУР МО України

Виробництво російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) поставлено на паузу, працівників заводів відправляють у відпустку чи війну.

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"Виробничі потужності "Ульянівського механічного заводу" (АТ "УМЗ", Ульяновськ) фактично зупинені. "УМЗ" - виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої та середньої дальності для сухопутних військ ВС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска"). Причини критичного стану виробництва – використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виробництві продукції військового призначення", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що нещодавно основним постачальником російського ВПК була Німеччина, проте з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України будь-яку співпрацю було припинено.

За словами працівників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки в технологічному процесі не використовується практично нічого російського.

У ГУР зазначають, що зараз керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема Казахстан). Однак такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність сплачувати послуги країнам-посередникам. А це не передбачено бюджетом та збільшити його немає можливості.

"Тому працівникам надають вибір: йти в неоплачувану відпустку або підписувати контракт із збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада - "оператор-навідник" ЗРК "Бук". Заробітна плата - 50 тисяч рублів на місяць", - повідомляють у ГУР .

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