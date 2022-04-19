Сучасних танків Т-90 у російської армії вже не лишилося, — військовий експерт

Збройні сили України продовжують щодня знищувати російську техніку та ліквідовувати окупантів. Відомо, що сучасних танків Т-90 у РФ вже не залишилося.

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Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 канали.

"Ми можемо сказати, що танків Т-90 у складі Збройних сил Росії вже немає", — наголосив військовий експерт.

За словами Жданова, росіяни мають величезні проблеми з технікою. Фактично військово-промисловий комплекс РФ зупиняється або це вже зробив, і це істотно впливає на можливості Росії вести війну.

Жданов розповів, що в Росії на сьогоднішній день "Уралвагонзавод", основний танкозбірний завод, стоїть, тому що відсутні комплектуючі.

"Вони модернізували свої танки тільки іноземними комплектуючими. Автогігант "КамАЗ" їх теж зупинився, тому що останні моделі "КамАЗів" йшли з імпортними двигунами. Сьогодні їх постачання немає", — сказав експерт.

Олег Жданов додав, що росіяни намагалися повернутись до випуску старих двигунів для "КамАЗів", але не можуть цього зробити, тому що тих підприємств, з якими вони співпрацювали, вже немає, вони давно ліквідовані.

Зазначимо, бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок 19 квітня становили близько 802 танків.

Нагадаємо, в РФ зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.

Також виробництво російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) поставлено на паузу, працівників заводів відправляють у відпустку чи на війну.