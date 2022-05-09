У Росії закінчуються запаси високоточних боєприпасів - розвідка Британії

Російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені, тому РФ змушена використовувати в Україні легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються системами ПВО.

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Про це повідомляє британська розвідка.

"На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно заявляла про свою здатність завдавати точкових ударів і обмежувати побічні збитки. Повідомлялося, що таким чином українські міста будуть у безпеці від бомбардувань. Однак, оскільки конфлікт триває довше за довоєнні очікування РФ, російські запаси високоточних боєприпасів, сильно виснажені", - зазначає розвідка Британії.

За даними розвідки, РФ, швидше за все, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю.

"Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів. Росія піддала українські міста та селища інтенсивним бомбардуванням, майже не дбаючи про жертви серед цивільного населення", - зазначає британська розвідка.

Зазначимо, раніше видання Financial Times повідомляло, що через санкції в Росії виникли проблеми з поповненням запасів високоточних ракет.

Також Збройні сили України продовжують щодня знищувати російську техніку та ліквідувати окупантів. Відомо, що сучасних танків Т-90 РФ уже не залишилося.

Крім того, виробництво російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) поставлено на паузу, працівників заводів відправляють у відпустку чи війну.