Сенат США схвалив виділення Україні військової допомоги на $40 млрд

Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол. Щоб відповідний документ набув чинності, його має підписати президент США Джо Байден.

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Пакет допомоги був схвалений 86 голосами, 11 сенаторів були проти.

20 млрд доларів із цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма та гуманітарна допомога.

Під час обговорення документа сенатори висловлювали думку, що якби Україна не встояла перед вторгненням Росії, війна неминуче перекинулася б до Європи, не виключено, що на країни НАТО, а це вже викликає прямий обов'язок США воювати за Альянс.

Законопроект буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

Раніше президент США Джо Байден запропонував Україні пакет допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги. Незабаром сума допомоги виросла з 33 до 39,8 мільярда доларів.

Вже 11 травня Конгрес затвердив додаткову допомогу Україні. Також у США заявили, що проголосують за новий пакет.

При цьому новий пакет допомоги могли схвалити раніше, але сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував голосування. Він наполягав на тому, щоб до законопроекту було додано формулювання, які б дали спеціальному інспектору нагляд за грошима та зброєю, які США відправляють в Україну.