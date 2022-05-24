Канада надасть Україні додатково 20 тис. снарядів

Керівництво Канади прийняло рішення направити до України додатково 20 тис. артилерійських снарядів, заявила голова канадського міністерства оборони Аніта Ананд, передає Інтерфакс. Згідно із заявою, боєприпаси, придбані у США за $98 млн, будуть використовуватися для гаубиць M777.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Раніше ж Канада надала українській стороні супутникові знімки високого дозволу, вісім броньованих засобів пересування, десятки камер для безпілотних літальних апаратів, кулемети, пістолети, карабіни та бронежилети.

Нагадаємо, що напередодні шеф Пентагону Ллойд Остін після зустрічі "Контактної групи з оборони України" заявив, що 20 країн вирішили надіслати Києву додаткову військову допомогу. Зокрема, Остін привітав внесок Італії, Греції, Норвегії та Польщі у постачання України артилерією.

А опісля цього міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на зустрічі у форматі "Рамштайн", як відбулася 23 травня, країни-партнери оголосили про нові способи підтримки України, які можуть змінити правила гри у протистоянні з РФ.