Канада предоставит Украине дополнительно 20 тыс. снарядов

Руководство Канады приняло решение направить в Украину дополнительно 20 тыс. артиллерийских снарядов, заявила глава канадского министерства обороны Анита Ананд, передает Интерфакс. Согласно заявлению, боеприпасы, приобретенные у США за $98 млн, будут использоваться для гаубиц M777.

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Ранее Канада предоставила украинской стороне спутниковые снимки высокого разрешения, восемь бронированных средств передвижения, десятки камер для беспилотных летательных аппаратов, пулеметы, пистолеты, карабины и бронежилеты.

Напомним, что накануне шеф Пентагона Ллойд Остин после встречи "Контактной группы по обороне Украины" заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. В частности, Остин приветствовал вклад Италии, Греции, Норвегии и Польши в снабжение Украины артиллерией.

А затем министр обороны Алексей Резников сообщил, что на встрече в формате "Рамштайн", как состоялась 23 мая, страны-партнеры объявили о новых способах поддержки Украины, которые могут изменить правила игры в противостоянии с РФ.