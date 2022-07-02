Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

Президент США Джозеф Байден 2 червня надіслав два листи до комітетів Конгресу про прийняття Швеції та Фінляндії до складу Організації Північноатлантичного договору.

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Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Американський лідер зазначив у листі, що додає до нього звіт про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Його підготували відповідно до Резолюції про рекомендації та згоду на ратифікацію протоколів Організації Північноатлантичного договору. Сам звіт Білий дім не опублікував.

Напередодні, 29 червня, НАТО формалізувала рішення про запрошення до свого складу Швеції та Фінляндії.

В організації зазначили, що при приєднанні будь-якої країни до Альянсу життєво важливо, щоб законні інтереси у сфері безпеки всіх союзників були належним чином враховані, і у зв'язку з цим у НАТО вітає укладання тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією та Швецією щодо цього.

Нагадаємо, дві країни подали заявку на вступ до альянсу у травні у відповідь на вторгнення Росії до України.