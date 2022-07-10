Британия отправила 6 истребителей в Швецию и Финляндию

Великобритания отправила 6 истребителей RAF для совместных учений в Швецию и Финляндию. Об этом сообщает BBC.

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Издание пишет, что британское Минобороны направило истребители в Швецию и Финляндию по просьбе этих стран, после их подачи заявок в НАТО. Цель учений — позволить военно-воздушным силам трех укрепить свою способность действовать вместе друг с другом.

Среди самолетов, участвующих в учениях два новейших истребителя F-35, которые будут проходить подготовку вместе с четырьмя британскими истребителями Eurofighter Typhoon, финскими F-18 Hornet, а также шведскими Saab JAS 39 Gripen.

Напомним, что президент США Джозеф Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Отметим, две страны подали заявку на вступление в альянс в мае в ответ на вторжение России в Украину.

Финляндия и Швеция были приглашены в НАТО на саммите организации в Испании 29 июня.