В "Укренерго" попередили про значний дефіцит електроенергії 19 грудня через холод

Національна енергетична компанія "Укренерго" вказує, що в енергосистемі 18 грудня склався значний дефіцит через холодну погоду, який продовжиться й у понеділок. Про це сказав голова правління НЕК Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

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"Сьогодні і завтра дефіцит буде значним через зниження температури. Зараз вже відновили свою роботу всі енергоблоки атомних станцій, які працюють на контрольованій території", - зазначив він.

За словами Кудрицького, існують ще обмеження по мережах, які не можуть видати певну частину своєї потужності через наслідки російських ракетних обстрілів.

"Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність три атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерацію, яка доступна нашим споживачами", - додав голова "Укренерго".

Зазначимо при цьому, що в Національній атомній енергогенеруючій компанії у неділю повідомили, що на період, поки відновлятиметься готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, вона вирішила вивести один енергоблок в ремонт, "щоб усунути зауваження". Про яку саме АЕС ідеться, не уточнюється.

Станом на 18:00 17 грудня повідомлялося, що в енергосистемі працюють всі дев'ять атомних енергоблоків на підконтрольній Україні території.

"На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів", - йшлося у повідомленні.

При цьому шість енергоблоків окупованої Запорізької АЕС наразі зупинені. Ця станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com