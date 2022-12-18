В "Укрэнерго" предупредили о значительном дефиците электроэнергии 19 декабря из-за холода

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" указывает, что в энергосистеме 18 декабря сложился значительный дефицит из-за холодной погоды, который продлится и в понедельник. Об этом сказал глава правления НЭК Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

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"Сегодня и завтра дефицит будет значительным из-за понижения температуры. Сейчас уже возобновили свою работу все энергоблоки атомных станций, работающих на контролируемой территории", - отметил он.

По словам Кудрицкого, существуют еще ограничения по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности из-за последствий российских ракетных обстрелов.

"Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность трех атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям", - добавил глава "Укрэнерго".

Отметим при этом, что в Национальной атомной энергогенерирующей компании в воскресенье сообщили, что на период, пока будет восстанавливаться готовность энергосистемы принимать существующую мощность атомной генерации, она решила вывести один энергоблок в ремонт, "чтобы устранить замечания". О какой именно АЭС идет речь, не уточняется.

По состоянию на 18:00, 17 декабря сообщалось, что в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков на подконтрольной Украине территории.

"К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов", - говорилось в сообщении.

При этом шесть энергоблоков оккупированной Запорожской АЭС остановлены. Эта станция продолжает потреблять около 100 МВт на собственные потребности от энергосистемы Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com