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Україна протестувала імпорт електроенергії з Румунії
"Енергетична компанія України" 27 листопада імпортувала у тестовому режимі некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00).
Про це йдеться у повідомленні державного енерготрейдера. Зазначається, що право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" 24 листопада.
"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", - додають в ЕКУ.
Нагадаємо, що перший тест імпорту електроенергії потужністю 1 МВт енерготрейдер здійснив зі Словаччини ще 27 жовтня. Повторне ж тестування було проведено 19 листопада.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко, анонсуючи напередодні тест імпорту електроенергії з Румунії, зазначав, що зараз Україна може імпортувати 500-600 МВт електроенергії, однак вказував, що через "різницю в цінах" у Європі та Україні комерційний імпорт "потребує фінансової підтримки".
Джерело фото: Depositphotos