Україна планує тестовий імпорт електроенергії із Румунії

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) планує здійснити тестовий імпорт електроенергії із Румунії.

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Про це повідомив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко, пише Укрінформ.

"Ми справді почали тестування імпорту електроенергії з Європи. Ми також плануємо зробити ще один тест із Румунії , так як попередні були зі Словаччини, для того, щоб переконатися, що технічно на сьогодні імпорт можливий", - зазначив Бутенко.

Він пояснив, що ті поставки електроенергії з Європи, які ЕКУ вже здійснила, є не комерційними, а саме тестовими. Вони необхідні для того, щоб переконатися у технічній спроможності енергосистеми здійснювати імпорт у разі потреби.

Гендиректор ЕКУ повідомив, що зараз Україна може імпортувати 500-600 МВт електроенергії - для порівняння, це близько половини потреби у споживанні Києва. Однак через різницю в цінах на електроенергію у Європі та Україні комерційний імпорт потребує фінансової підтримки.

"Наскільки мені відомо, Укренерго, наш системний оператор, відпрацьовує можливі підходи, щоб можливо було не тільки технічно, а й комерційно забезпечити імпорт тоді, коли він буде потрібен для стабілізації енергосистеми", - прокоментував Бутенко.

За його словами, технічно Україна може імпортувати електроенергію зі Словаччини та Румунії.

ЕКУ вперше здійснила тестовий імпорт електроенергії 27 жовтня. Другий тестовий імпорт відбувся 19 листопада.

Зазначимо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється.