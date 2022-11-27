Украина планирует тестовый импорт электроэнергии из Румынии

АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) планирует осуществить тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

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Об этом сообщил генеральный директор ЭКУ Виталий Бутенко, пишет Укринформ.

"Мы действительно начали тестирование импорта электроэнергии из Европы. Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии, так как предыдущие были из Словакии, для того, чтобы убедиться, что технически сегодня импорт возможен", - отметил Бутенко.

Он пояснил, что те поставки электроэнергии из Европы, которые ЭКУ уже осуществила, не коммерческие, а именно тестовые. Они необходимы для того, чтобы убедиться в технической способности энергосистемы осуществлять импорт по необходимости.

Гендиректор ЭКУ сообщил, что сейчас Украина может импортировать 500-600 МВт электроэнергии – для сравнения, это около половины потребности в потреблении Киева. Однако из-за разницы в ценах на электроэнергию в Европе и Украине коммерческий импорт нуждается в финансовой поддержке.

"Насколько мне известно, Укрэнерго, наш системный оператор, отрабатывает возможные подходы, чтобы возможно было не только технически, но и коммерчески обеспечить импорт тогда, когда он потребуется для стабилизации энергосистемы", - прокомментировал Бутенко.

По его словам, технически Украина может импортировать электроэнергию из Словакии и Румынии.

ЭКУ впервые провела тестовый импорт электроэнергии 27 октября. Второй тестовый импорт прошел 19 ноября.

Отметим, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину объемом 500 мВт, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывается.