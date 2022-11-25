Україна розробляє механізм, що дозволить купувати електроенергію в ЄС

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький.

За його словами, на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.

"Наразі такий механізм розробляється", - уточнив Кудрицький.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.