Украина разрабатывает механизм, позволяющий покупать электроэнергию в ЕС

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину объемом 500 мВт, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывается.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент и она это делает. Что касается коммерческого импорта – это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта объемом 500 мВт и даже 600 мВт. Нужны специальные механизмы для гарантирования этого импорта, поскольку цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине", - сказал Кудрицкий.

По его словам, на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе.

"Пока такой механизм разрабатывается", - уточнил Кудрицкий.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.