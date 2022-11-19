Україна здійснила повторний тест імпорту електроенергії з Європи

АТ "Енергетична компанія України" 19 листопада за 2 години успішно здійснило другу тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт. Про це повідомила пресслужба "ЕКУ".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Тестовий імпорт електроенергії некомерційний. Його здійснюють для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", – зазначив генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко.

Нагадаємо, що перший тест імпорту електроенергії потужністю 1 МВт компанія здійснила 27 жовтня.

Зазначимо, що до жовтня "ЕКУ" експортувала її в ту ж Словаччину та в Румунію, а також у Польщ е/е. Але РФ почала активно застосовувати тактику атаки об'єктів електроенергетики в жовтні. Проте 15 листопада країна-агресор знову випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтня, яка до цього була наймасштабнішою.

Наразі Росія ракетними ударами пошкодила майже половину енергосистеми України. Тому в ДТЕК порадили українцям подумати над виїздом з України на деякий час для економії електроенергії.