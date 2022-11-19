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Україна здійснила повторний тест імпорту електроенергії з Європи
АТ "Енергетична компанія України" 19 листопада за 2 години успішно здійснило другу тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт. Про це повідомила пресслужба "ЕКУ".
Тестовий імпорт електроенергії некомерційний. Його здійснюють для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.
"Ситуація з енергопостачанням в Україні внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня. Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми", – зазначив генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко.
Нагадаємо, що перший тест імпорту електроенергії потужністю 1 МВт компанія здійснила 27 жовтня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що до жовтня "ЕКУ" експортувала її в ту ж Словаччину та в Румунію, а також у Польщ е/е. Але РФ почала активно застосовувати тактику атаки об'єктів електроенергетики в жовтні. Проте 15 листопада країна-агресор знову випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтня, яка до цього була наймасштабнішою.
Наразі Росія ракетними ударами пошкодила майже половину енергосистеми України. Тому в ДТЕК порадили українцям подумати над виїздом з України на деякий час для економії електроенергії.