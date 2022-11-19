Украина провела повторный тест импорта электроэнергии из Европы

АО "Энергетическая компания Украины" 19 ноября за 2 часа успешно осуществило вторую тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт. Об этом сообщила пресс-служба "ЭКУ".

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Тестовый импорт электроэнергии некоммерческий. Его осуществляют для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости энергосистемы.

"Ситуация с энергоснабжением в Украине в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется каждый день. Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы страна имела дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы", – отметил генеральный директор "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Напомним, что первый тест импорта электроэнергии мощностью 1 МВт компания провела 27 октября.

Отметим, что до октября "ЭКУ" экспортировала ее в ту же Словакию и Румынию, а также в Польшу э/э. Но РФ начала активно использовать тактику атаки объектов электроэнергетики в октябре. 15 ноября страна-агрессор вновь выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября, которая до этого была самой масштабной.

Россия ракетными ударами повредила почти половину энергосистемы Украины. Поэтому в ДТЭК посоветовали украинцам подумать о выезде на время из Украины для экономии электроэнергии.