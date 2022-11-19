В ДТЭК посоветовали украинцам подумать над выездом из Украины для экономии электроэнергии

Для сохранения энергосистемы необходимо уменьшить объемы потребления э/э, поэтому украинцам, имеющим возможность, лучше выехать из Украины на период отопительного сезона.

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Об этом заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью BBC.

"Если они (украинцы - Delo.ua ) смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы", - сказал Тимченко.

Россия ракетными ударами повредила почти половину энергосистем Украины. Гендиректор ДТЭК отмечает, что система становится менее надежной с каждой российской атакой. При этом понижение потребления э/э поможет нормализовать функционирование энергосистемы.

Поврежденная украинская энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности Украины. Тимченко считает, что любой способ сокращения потребления, в частности выезд из страны, следует рассматривать как помощь Украине в войне против России.

"Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что потребляя меньше или выезжая, они также вносят свой вклад", - отметил гендиректор ДТЭК.

Он также добавил, что у компании заканчиваются оборудование и запчасти, поэтому украинские энергетики также нуждаются в поддержке в этом вопросе от партнеров.

Тактику атаки объектов критической инфраструктуры РФ начала активно применять с 10 октября, в тот день была одна из самых массированных ракетных атак. Однако 15 ноября страна-агрессор снова выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября.

В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате в Украине начали применять экстренные и плановые отключения света по всей стране, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.