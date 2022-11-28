Украина протестировала импорт электроэнергии из Румынии

"Энергетическая компания Украины" 27 ноября импортировала в тестовом режиме некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00).

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Об этом говорится в сообщении государственного энерготрейдера. Отмечается, что право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы при необходимости", - добавляют в ЭКУ.

Напомним, что первый тест импорта электроэнергии мощностью 1 МВт из Словакии энерготрейдер провел еще 27 октября. Повторное тестирование было проведено 19 ноября.

Отметим, что гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко, анонсируя накануне тест импорта электроэнергии из Румынии, отмечал, что сейчас Украина может импортировать 500-600 МВт электроэнергии, однако указывал, что из-за "разницы в ценах" в Европе и Украине коммерческий импорт "нуждается в финансовой поддержке" .

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