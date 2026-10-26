Россия ищет правовые основания для запуска Запорожской АЭС: выдана новая лицензия

Орган ядерного регулирования России "Ростехнадзор" 22 октября выдал "лицензию" на эксплуатацию шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Но это не имеет правовых оснований ни в Украине, ни в международной юрисдикции.

Как пишет Dilo, об этом заявили специалисты Greenpeace Украина в комментарии УНИАН.

Там отметили, что попытки россиян "лицензировать" Запорожскую АЭС с последующим запуском станции в энергосистеме РФ незаконны с точки зрения международного права и создают постоянные риски для ядерной безопасности.

Незаконную лицензию выдала Федеральная служба по экологическому, технологическому и ядерному надзору России (Ростехнадзор), которая находится под фактическим контролем Росатома и, следовательно, не является независимым органом ядерного регулирования.

Три из шести принадлежащих Украине реакторов уже получили "лицензию" от российского регулятора. До этого это были 1-й энергоблок в декабре 2025 года и 2-й энергоблок в феврале 2026 года.

При этом в Greenpeace подчеркнули, что перспектив для быстрого возобновления работы любого из реакторов Запорожской АЭС нет.

Старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина Шон Берни подчеркнул, что нет никаких оснований с точки зрения безопасности для выдачи лицензии на атомную электростанцию, которая находится под военной оккупацией уже более 4,5 лет и где эффективное техническое обслуживание реакторов полностью остановилось.

"Российские планы по запуску реакторов и подключению станции к российской энергосистеме являются незаконными с точки зрения международного права и становятся все менее реалистичными. Российская оккупация Запорожской АЭС – это обреченный на провал проект. В то же время постоянные риски для ядерной безопасности, которые создает Россия на Запорожской АЭС, означают, российские планы по запуску реакторов и ускорить освобождение станции от российской оккупации всеми доступными средствами, в том числе путем введения жестких санкций", – подчеркивает старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина Ян Ванде Путте.

Напомним, Россия почти завершила строительство новой высоковольтной линии электропередачи между временно оккупированными Мелитополем и Геническим для переподключения захваченной Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме, но реализацию этих планов сорвали удары украинских беспилотников.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.