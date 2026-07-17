Украина отвергает обвинения РФ в причастности к гибели главного инженера Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения России в якобы причастности к гибели от удара дрона главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя от удара дроном вблизи станции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении МИД.

МИД отвергает обвинения РФ в причастности Украины

Ведомство категорически отвергло бездоказательные обвинения РФ в якобы причастности Украины к гибели Яковлева.

"Никакие независимые подтверждения российской версии или доказательства причастности Украины не представлены, а информация российских оккупационных структур не может считаться достоверной", — подчеркивают в МИД.

Там также напомнили, что первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается незаконный захват, милитаризация и использование РФ в военных целях.

Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ не раз требовали от России вывести со станции весь военный и другой неавторизованный персонал, прекратить незаконное управление ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Москва сознательно игнорирует эти решения, продолжая удерживать на украинском ядерном объекте свои войска, представителей "Росатома", созданную ею оккупационную администрацию и не покидает планы интеграции в Единую энергетическую систему РФ.

В МИДе подчеркнули, что Украина ожидает, что Секретариат МАГАТЭ будет придерживаться принципов объективности, беспристрастности и фактологической взвешенности, будет избегать действий, которые могут быть расценены как легитимация российской оккупационной администрации на ЗАЭС.

От удара БПЛА погиб главный инженер оккупированной ЗАЭС

Напомним, 15 июля назначенный Россией главный инженер оккупированной Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки беспилотника вблизи станции. Беспилотник якобы атаковал служебный автомобиль на дороге между территорией станции и Энергодаром. В результате удара также погиб и водитель автомобиля.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку, назвав ее неприемлемой и представляющей серьезную угрозу для ядерной безопасности. Он также призвал полностью прекратить удары по ядерным объектам и их персоналу.

Отметим, что Александр Яковлев внесен в базу центра "Миротворец". Там его называют лицом, способствовавшим оккупационной администрации РФ в функционировании захваченной Запорожской АЭС и, по оценке авторов ресурса, участвовала в деятельности, связанной с ядерным шантажом Украины. До полномасштабного вторжения Яковлев работал на Запорожской атомной электростанции как сотрудник украинского предприятия.

Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами.

14 июля ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервное питание от дизель-генераторов.