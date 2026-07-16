Назначенный Россией главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате атаки дрона: что говорит МАГАТЭ

Назначенный Россией главный инженер оккупированной Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки беспилотника вблизи станции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там заявили, что получили от России информацию о гибели главного инженера ЗАЭС из-за удара дрона.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку, назвав ее неприемлемой и представляющей серьезную угрозу для ядерной безопасности. Он также призвал полностью прекратить удары по ядерным объектам и их персоналу.

Россияне заявили о гибели главного инженера оккупированной Запорожской АЭС

Как сообщает Reuters, по словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, беспилотник якобы атаковал служебный автомобиль на дороге между территорией станции и Энергодаром. В результате удара погибли Яковлев и водитель автомобиля.

В "Росатоме" утверждают, что атаку совершил украинский дрон.

Украина инцидент пока не комментировала.

Ситуация на ЗАЭС: что происходит на станции

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами.

14 июля ЗАЭС в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервное питание от дизель-генераторов.