Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИДа — британское посольство

Официальный Киев запрещает выезд своих граждан за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает Посольство Великобритании в Украине на своей официальной странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", — говорится в сообщении дипмиссии.

В дипломатической миссии отмечают, что те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

"МИД Украины может разрешать выезд украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", — заявили дипломаты.

По информации дипмиссии, новый порядок касается прямых перелетов в Британию, перелетов в другие страны, откуда открыто авиасообщение с Британией, а также выездов через наземную границу (скорее всего, через Беларусь, так как другие соседние страны закрыли границы).

Как передает "Европейская правда", посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.

Напомним, что 29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.

Перед этим в зарубежной прессе появилась информация, что украинский Кабмин блокирует выезд украинцев на заработки за границу.

Правительство после этого обвинили в попытке "торговать" заробитчанами. Самые острые критики называли это работорговлей.

Правительство в свою очередь утверждало, что на данный момент выпускать украинских граждан якобы "нелогично".

В Кабмине рождались идеи, как бы оставить вернувшихся в страну сограждан трудиться на благо отечественной экономики.

Тем временем, во многих европейских странах постепенно сворачивают карантинные меры, и они активно привлекают украинцев на свой рынок труда.

Польша в апреле начала высылать трудовые визы желающим потрудиться по почте, а в начале мая возобновила их выдачу в консульских учреждениях на территории Украины. Авиакомпания МАУ начала возить наших заробитчан в страны ЕС.

А Нацбанк Украины уже подсчитал, что украинская экономика недосчитается внушительной суммы переводов от заробитчан. А эти переводы являются одним из важных факторов курсовой стабильности.