Выезжать на заработки за пределы Украины не запрещено — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатирует, что запрета выезжать за пределы Украины на заработки нет. Препятсвуют этому лишь логистические трудности.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

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"Потому что регулярного авиасообщения нет. Поэтому, чтобы людям уехать, надо решить большое количество логистических проблем", — сказал министр.

Кулеба рассказал, что правительство озабочено тем, чтобы во время пандемии коронавируса выезд за рубеж происходил с минимальными рисками для их здоровья.

По мнению министра, есть риск, что могут возникнуть разнообразные сложности, когда граждане будут возвращаться назад.

"Мы же никогда не слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. Сотни тысяч людей каким-то образом уезжали, работали и тихо возвращались. Но сейчас мы все впервые столкнулись с такой проблемой. Мы все забудем о ней, когда возобновится регулярный транспорт", — сказал Кулеба.

Напомним, что мы слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. 29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.

Перед этим в зарубежной прессе появилась информация, что украинский Кабмин блокирует выезд украинцев на заработки за границу.

Правительство после этого обвинили в попытке "торговать" заробитчанами. Самые острые критики называли это работорговлей.

Правительство в свою очередь утверждало, что на данный момент выпускать украинских граждан якобы "нелогично".

В Кабмине рождались идеи, как бы оставить вернувшихся в страну сограждан трудиться на благо отечественной экономики.

Тем временем, во многих европейских странах постепенно сворачивают карантинные меры и они активно привлекают украинцев на свой рынок труда. Польша в апреле начала высылать трудовые визы желающим потрудиться по почте, а в начале мая возобновила их выдачу в консульских учреждениях на территории Украины. Авиааомпания МАУ начала возить наших заробитчан в страны ЕС.

А Нацбанк Украины уже подсчитал, что украинская экономика недосчитается внушительной суммы переводов от заробитчан. А эти переводы являются одним из важных факторов курсовой стабильности.