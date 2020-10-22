Общество 1 час назад

Почти 75% всех иностранных работников в Польше составляют граждане Украины

На сегодняшний день в Учреждении социального страхования Польши зарегистрировано 507 тысяч украинцев

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По состоянию на конец сентября текущего года, количество иностранцев, зарегистрированных в Учреждении социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS), составило 689 тысяч, что на 31 тысячу человек больше, по сравнению с показателями августа, передает Вankier.pl.

При этом, как отмечает издание, по сравнению с февралем этого года, в Польше зарегистрировалось на 19 тысяч иностранных граждан больше.

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"Такого масштаба в нашей истории не было", — подчеркнул президент ZUS профессор Гертруда Усьцинская.

В ведомстве отметили, что на количество иностранцев, проживающих в Польше, существенно повлияла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

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В частности, с марта количество иностранных граждан, застрахованных в ZUS, сократилось на 10%, однако после открытия границы с Польшей в июне оно снова начало расти.

"Анализируя последние данные, мы видим, что ситуация стабилизировалась. В сентябре мы превысили уровень февраля. Мы уже наверстали убытки, и это позитивная новость в контексте системы социальной защиты и рынка труда", — отметила Усьцинская.

Она добавила, что, по последним данным, больше всего обращаются в учреждения социальной защиты граждане Украины — 507 тысяч, Беларуси — 46,2 тысячи и Грузии — 11,1 тысяч.

Ранее сообщалось, что большинство трудовых мигрантов, прежде всего граждан Украины, работающих в Польше, предпочитают во время пандемии оставаться в этой стране — так заявили 85% опрошенных.

55% отметили, что намерены так делать из-за возможности работать и зарабатывать. 

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