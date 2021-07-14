Глава Минсоцполитики рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году

С 1 января 2022 года украинцы могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат в среднем примерно на 40%.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Лазебной, это коснется более 30 тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Поводом для нововведений должен послужить законопроект правительства № 4555 о повышении уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, которые пострадали от этой катастрофы.

Кроме этого, 700 тысяч человек, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, получат дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью, которая не пересматривалась с 2014 года.

Глава Минсоцполитики отметила, что в этом году повышены размеры пенсий 10,5 млн пенсионеров. В частности, с 1 января в связи с повышением минимальной заплаты повышены минимальные пенсии для лиц за 65 лет, имеющим страховой стаж 30-35 лет.

"С 1 марта проиндексированы пенсии на 11%, а с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц повышаются минимальные пенсии, надбавка за сверхнормативный стаж и другие надбавки и повышения к пенсии. Эти три алгоритма повышения пенсий (в связи с повышениями размеров минимальной заработной платы и прожиточного минимума, индексацией) сохранятся и в 2022 году", — подчеркнула Лазебная.

Она добавила, что будет также профинансирована из государственного бюджета адресная помощь для повышения пенсий для 2,4 млн пенсионеров в возрасте за 75 лет.

"Начиная со следующего года, ежемесячные выплаты (400 грн для лиц от 75 до 80 лет и 500 грн для лиц 80 лет) будут с 1 марта проиндексированы, а затем увеличены. Планируем сохранить ежемесячные компенсационные выплаты для полумиллиона человек, которые имеют страховой стаж 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин и целевые доплаты для 1,5 миллиона пенсионеров с низкими размерами заработной платы, которые они получали за период их трудовой деятельности", — резюмировала министр.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода" заявила, что в Украине перенесли повышение пенсий для людей старше 75 лет, которое было запланировано на 1 июля 2021 года.

Отсрочка перерасчета пенсий связана с отсутствием денег в государственном бюджете.