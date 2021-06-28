Общество 2 часа назад

Пенсионный фонд из-за оккупации ОРДЛО потерял 141 млрд грн — глава Минсоцполитики

Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020 года составляет почти 900 млрд

Марина Лазебная. Фото: скриншот/YouTube Марина Лазебная. Фото: скриншот/YouTube
Марина Лазебная. Фото: скриншот/YouTube

Жители неподконтрольных украинскому правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд грн пенсий

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 года по октябрь 2020 года составляет почти 900 млрд... Это те деньги, которые, если бы ничего не произошло, мы бы людям выплачивали. Но мы не знаем, живые ли эти люди, где они, кто они. До войны 1,27 млн пенсионеров было в Донецкой и в Луганской областях", — рассказала глава Минсоцполитики.

При этом, по ее словам, в результате оккупации ОРДЛО Пенсионный фонд несет огромные потери.

"Потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей за период с августа 2014-го по май 2021 года — это 141 млрд грн. Это потери государства. И человеческие, и экономические", — подчеркнула Лазебная.

Читайте также:
Эксперты рассчитали приблизительный уровень пенсий в Украине до 2035 года

Ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и беженцев Оксана Коляда заявила, что к решению вопроса выплаты пенсий на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей необходимо привлекать международные организации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий и социальных выплат жителям оккупированной части Донбасса.

Перед этим Верховная Рада перенесла село Гладосово в Донецкой области из административных границ временно неподконтрольной Горловки в Бахмутский район. 

Авторы инициативы при обсуждении документа отмечали, что его принятие облегчит получение жителями Гладосово пенсий и социальной помощи.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МИД РФ: раздача жителям ОРДЛО российских паспортов — следствие невыполнения Минска
МИД РФ: раздача жителям ОРДЛО российских паспортов — следствие невыполнения Минска
С 1 июля миллиону украинцев проиндексируют пенсии: выплаты повысятся на 100 грн
С 1 июля миллиону украинцев проиндексируют пенсии: выплаты повысятся на 100 грн
Половина украинцев готовы полностью отказаться от оплаты наличными — исследование
Половина украинцев готовы полностью отказаться от оплаты наличными — исследование
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Смартфон с экраном-браслетом: компания Samsung запатентовала новую разработку (ФОТО)

  3. Мировые цены на энергетический уголь выросли до максимума за 10 лет

  4. В Украине резко упал суточный уровень заболеваемости коронавирусом

  5. В Британии на улице нашли секретные документы Минобороны: в них — Крым и обстрел эсминца

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...