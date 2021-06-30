Экономика 1 час назад

В Украине перенесли повышение пенсий для людей старше 75 лет

Отсрочка перерасчета пенсий с 1 июля связана с отсутствием денег в госбюджете

Фото: golovbukh.ua Фото: golovbukh.ua
Фото: golovbukh.ua

В Украине перенесли повышение пенсий для людей старше 75 лет, которое было запланировано на 1 июля 2021 года.

Новый перерасчет обещают провести в октябре, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

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"На 1 октября. Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта", — сообщила она.

По ее словам, отсрочка перерасчета пенсий связана с отсутствием денег в государственном бюджете.

"То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 грн все получат, и будут ее получать ежемесячно", — заверила Лазебная.

Глава Минсоцполитики также добавила, что в 2022 году повышение пенсий по возрасту не будет обесцениваться. Выплаты будут также подлежать индексации.

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Напомним, в Украине 1 июля начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1000 грн.

Также Кабинет министров планирует погасить 11 млрд грн долга по пенсиям переселенцам из Донбасса. Соответствующий проект постановления правительства о порядке выплаты подготовил Пенсионный фонд Украины.

Документ касается лиц, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

При этом сообщалось, что жители не подконтрольных украинскому правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд грн пенсий.

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